La finalissima del Grande Fratello Vip 2026 si è svolta in diretta nella prima serata del 19 maggio 2026. Durante la trasmissione sono state comunicate le percentuali di consenso per ciascun finalista, determinate dai sondaggi in tempo reale. I partecipanti rimasti in gara si sono confrontati davanti al pubblico che ha potuto seguire l’ultimo episodio e conoscere i risultati parziali delle preferenze espresse durante la serata. La conclusione della puntata ha portato alla proclamazione del vincitore di questa edizione.

Siamo arrivati alla finale del Grande Fratello Vip 2026, che va in onda in diretta nella prima serata del 19 maggio 2026. Chi vincerà questa nuova edizione condotta da Ilary Blasi? A contendersi la vittoria ci sono Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Raimondo Todaro e Renato Biancardi. Quest’ultimi si stanno sfidando al televoto per il sesto posto in finale. Nel frattempo, abbiamo aperto il sondaggio sulla vittoria. In questo modo, sarà possibile per il pubblico votare per il preferito e tenersi aggiornato sulle preferenze dei fan del programma. Sondaggio televoto Grande Fratello Vip 2026 finale: vota chi vuoi che vinca. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - GF Vip 2026 sondaggio finale: chi vincerà? Percentuali in diretta

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Grande fratello vip 2026 | secondo finalista | ecco chi sta vicendo al televoto |

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