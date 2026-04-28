Sondaggio televoto Grande Fratello Vip 2026 le percentuali di stasera 28 aprile 2026 | ecco chi viene eliminato a un passo dalla finale

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 28 aprile 2026, quattro concorrenti sono stati messi al televoto. Durante la diretta, la conduttrice ha annunciato che i risultati delle percentuali di voto stabiliranno chi sarà eliminato a pochi passi dalla finale. Alla fine della trasmissione, si conosceranno i nomi dei concorrenti che lasceranno la casa. La serata ha visto anche l'indicazione delle percentuali di voto raccolte dai partecipanti.

Quattro concorrenti al televoto: Ilary Blasi annuncerà il verdetto in diretta tv nella puntata di stasera, martedì 28 aprile 2026 Stasera, martedì 28 aprile 2026, il Grande Fratello Vip torna in diretta su Canale 5 con la tredicesima puntata di questa edizione: grazie ai sondaggi sul televoto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sondaggio televoto Grande Fratello Vip 2026, le percentuali di stasera 28 aprile 2026: ecco chi viene eliminato a un passo dalla finale Grande Fratello, Colpo di Scena al Televoto, Ecco chi è Stata Eliminata, I Sondaggi Parlano Chiaro Notizie correlate Sondaggio televoto Grande Fratello Vip stasera, le percentuali del 24 marzo 2026 sul primo eliminato: ecco chi esceAl Grande Fratello VIP è arrivato il momento del primo televoto eliminatorio, nella puntata di stasera, martedì 24 marzo 2026, in prima serata su... Sondaggi televoto Grande Fratello Vip stasera, le percentuali del 3 aprile 2026: chi viene eliminato tra Raimondo e IbizaIl Grande Fratello Vip torna stasera, venerdì 3 aprile 2026, in prima serata su Canale 5: grazie ai sondaggi sul televoto possiamo scoprire in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grande Fratello VIP, sondaggi televoto 22 aprile: plebiscito del pubblico. Chi si salva tra Adriana, Alessandra e Paola; Grande Fratello Vip, sondaggi del 22 aprile: svelato il nome di chi si salverà; Al Grande Fratello Vip arriva Valeria Marini ospite stellare; Grande Fratello Vip 2026: esce davvero lei? Tutte le news su concorrenti, new entry, nomination e sondaggi. Grande Fratello Vip stasera 28 aprile: televoto eliminatorio a quattro, Valeria Marini nella Casa, Paola Caruso a rischio eliminazioneAnticipazioni Grande Fratello Vip 28 aprile 2026: televoto eliminatorio tra Mussolini, Berry, Ilardo e Caruso. Sondaggi: Mussolini al 42%, Caruso ultima al 7%. Valeria Marini nella Casa, battle di dan ... lifestyleblog.it Eliminato Grande Fratello Vip 2026, sondaggi 28 aprile: chi esce? Le percentuali, Paola Caruso rischia grossoGrande Fratello Vip 2026, chi verrà eliminato? Cosa dicono i sondaggi del 28 aprile: percentuali, scontri tra concorrenti e tensioni sempre più forti verso la finale. gay.it "La leonessa è tornata" Paola Caruso continua a creare caso nella casa del Grande Fratello Vip. Cosa sta succedendo https://fanpa.ge/w113B - facebook.com facebook