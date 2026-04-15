GF Vip 2026 sondaggio televoto 1° finalista ultim’ora | percentuali

Nel corso delle ultime ore sono state diffuse le percentuali di televoto relative al Grande Fratello Vip 2026, per stabilire la prima finalista del reality. Il pubblico ha espresso le proprie preferenze attraverso il sondaggio di televoto, votando per la concorrente che potrebbe passare direttamente in finale. I risultati aggiornati sono disponibili e mostrano quale partecipante ha ottenuto il maggior numero di voti in questa fase decisiva.

Chi sarà la prima finalista del Grande Fratello Vip 2026? Qui di seguito trovate il sondaggio del televoto, tramite il quale il pubblico sta votando per eleggere la prima concorrente che approderà direttamente in finale. Ebbene sì, si parla già dell’ultima fase di questa edizione, condotta da Ilary Blasi. E in sfida troviamo Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Mentre l’ex volto di Temptation Island si sta facendo notare in piccoli blocchi, possiamo dire che le altre tre sono le grandi protagoniste di questa edizione. Infatti, sono loro attualmente a tenere vive le dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Dunque, questa è sicuramente una sfida perfetta, che vede il pubblico schierarsi in modo deciso.🔗 Leggi su Latuafonte.com

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