Caos gettoni Municipalità mercoledì presidenti e consiglieri vedranno Manfredi al Comune

Mercoledì mattina, i dieci presidenti e consiglieri delle municipalità si recheranno al Comune di Napoli per un incontro urgente con il sindaco Gaetano Manfredi. La convocazione arriva in un momento di crescente tensione e disorganizzazione tra i rappresentanti delle municipalità, che si sono rivolti al primo cittadino chiedendo un confronto diretto. L'appuntamento si svolgerà a Palazzo San Giacomo.

Tempo di lettura: 3 minuti Municipalità sempre più nel caos. Mercoledì mattina i dieci presidenti e i consiglieri saranno a Palazzo San Giacomo, dopo richiesta di un “incontro urgente” al sindaco Gaetano Manfredi. Nella lettera al primo cittadino, i vertici delle municipalità scrivono di voler “affrontare congiuntamente alcune tematiche “. I rumors, anticipati da Stylo24, parlano di una comunicazione dei Corte dei conti al Comune di Napoli. L’oggetto potrebbe essere la possibile irregolarità nelle procedure seguite negli anni, per la convocazione delle commissioni consiliari nelle Municipalità. Ai raggi X ci sarebbero gli ultimi dieci anni di lavori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caos gettoni Municipalità, mercoledì presidenti e consiglieri vedranno Manfredi al Comune Articoli correlati Leggi anche: Napoli, dimissioni consiglieri Municipalità 7: centrodestra annuncia scioglimento, Comune smentisce Dimissioni dei consiglieri della VII Municipalità, la nota del Comune: "Atto nullo"Precisazioni sulle dimissioni dei consiglieri della VII Municipalità, che comprende Miano, Secondigliano, S.