Inchiesta gettoni alle Municipalità di Napoli i consiglieri rischiano di dover restituire i soldi | lunedì vertice in Comune
Lunedì si terrà un vertice in Comune a Napoli per discutere dell'inchiesta della Corte dei Conti sui gettoni percepiti dai consiglieri delle Municipalità. Dopo la scoperta degli stipendi, i consiglieri si preparano a possibili richieste di restituzione dei fondi. La vicenda riguarda i compensi assegnati ai rappresentanti delle Municipalità e le eventuali irregolarità emerse.
Dopo l'inchiesta della Corte dei Conti sugli stipendi delle Municipalità, i consiglieri temono di dover restituire i soldi. Lunedì vertice al Comune. Tra le ipotesi, diffide per interrompere la prescrizione dei gettoni non dovuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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