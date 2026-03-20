Inchiesta gettoni alle Municipalità di Napoli i consiglieri rischiano di dover restituire i soldi | lunedì vertice in Comune

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì si terrà un vertice in Comune a Napoli per discutere dell'inchiesta della Corte dei Conti sui gettoni percepiti dai consiglieri delle Municipalità. Dopo la scoperta degli stipendi, i consiglieri si preparano a possibili richieste di restituzione dei fondi. La vicenda riguarda i compensi assegnati ai rappresentanti delle Municipalità e le eventuali irregolarità emerse.

Dopo l'inchiesta della Corte dei Conti sugli stipendi delle Municipalità, i consiglieri temono di dover restituire i soldi. Lunedì vertice al Comune. Tra le ipotesi, diffide per interrompere la prescrizione dei gettoni non dovuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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