Bisseck sogna il Mondiale | Ho imparato molto Sono contento quando Nagelsmann…

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, esprime la propria soddisfazione per il percorso fin qui fatto e rivela di aver imparato molto durante la stagione. Il giocatore si mostra felice di lavorare con l’allenatore Nagelsmann e guarda con ambizione alla possibilità di partecipare ai prossimi tornei internazionali con la nazionale. Bisseck si concentra sul presente e sul miglioramento continuo.

Bisseck. Yann Bisseck continua a crescere con la maglia dell’ Inter e guarda con grande ambizione anche al suo futuro in nazionale. Il difensore tedesco, arrivato a Milano ancora giovane, ha trovato spazio e responsabilità nel sistema nerazzurro, migliorando sotto diversi aspetti del suo gioco. Proprio questa crescita, maturata negli ultimi mesi, lo spinge a puntare con decisione alla convocazione nella Germania guidata da Julian Nagelsmann, con il Mondiale che rappresenta il traguardo più importante. Parlando della sua esperienza in nerazzurro al magazine tedesco Kicker, Bisseck ha evidenziato quanto il percorso all’ Inter lo abbia aiutato a crescere dal punto di vista tattico: “ Il bello per me è che gioco in diverse posizioni all’Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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