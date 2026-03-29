Doccia gelata per Conte niente Milan | un mese di stop

Da calcionews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Napoli Antonio Conte dovrà fare a meno di due calciatori nelle prossime partite, inclusa quella contro il Milan. Il rientro di uno dei giocatori è previsto solo a fine aprile, dopo un mese di stop. La partita contro i rossoneri rappresenta un momento decisivo, con poche alternative a disposizione.

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