A Montemaggiore Belsito il 19 Marzo 2026, la comunità di Montemaggiore Belsito, si prepara a celebrare la festa dei "Virginieddi" in onore di San Giuseppe, il patriarca dei lavoratori. Giovedì 19 Marzo, il paese si trasformerà in un grande tavolo imbandito, dove la tradizione e la generosità saranno i protagonisti assoluti. La festa dei "Virginieddi" è una delle più antiche e sentite tradizioni di Montemaggiore Belsito, che si celebra ogni anno in onore di San Giuseppe. La comunità si riunisce per preparare e condividere i tipici manicaretti della tradizione siciliana, come la pignolata, i cannuola e le soffici "sfince" di San Giuseppe, farcite in vari gusti, tutte preparate con amore e cura con ingredienti autoctoni locali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Carnevale di Montemaggiore Belsito: una festa colorata e allegra per tutta l'intera comunitàMontemaggiore Belsito, si colora di gioiosa allegria, dal 7 al 17 Febbraio 2026, per festeggiare il carnevale.

Carnevale a Montemaggiore BelsitoPrima domenica di Quaresima si è svolta la sfilata dei carri di Carnevale, una scelta condivisa da numerosi comuni siciliani dopo il rinvio causato dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno in ... palermotoday.it

Diocesi: Cefalù, sabato la Statio Ecclesiae a Montemaggiore BelsitoTutto pronto per la Statio Ecclesiae Cephalocensis di sabato 28 giugno convocata dal vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, a Montemaggiore Belsito (Pa). La comunità diocesana si riunirà attorno ... agensir.it

Chiesa del Santissimo Crocifisso di Montemaggiore Belsito Foto di Rosario Incao - facebook.com facebook