Gemellaggio con Tel Aviv scontro Sala-Pd È una frattura non c’è dubbio | vediamo se possiamo continuare insieme o no
A Milano si è verificata una rottura tra il sindaco e il Partito Democratico riguardo al gemellaggio con Tel Aviv. Il primo cittadino ha dichiarato che si tratta di una frattura evidente e che nei giorni successivi si valuterà se è possibile proseguire insieme. La situazione ha attirato l’attenzione sulla relazione tra l’amministrazione comunale e il partito di maggioranza, senza ulteriori dettagli sulla natura del disaccordo o sulle implicazioni future.
Milano, 19 maggio 2026 – “Ieri si è consumata una frattura non c'è dubbio. Vedremo l'entità di questa frattura nei prossimi giorni”. Così il sindaco Sala, a margine della presentazione del progetto di riqualificazione dei “Giardini Manifesto” in viale Toscana 31, è tornato sulla bocciatura dell’ordine del giorno per lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. “Le parole della capogruppo del Pd - ha detto il sindaco - le ho trovate improprie: non è che "ai piani alti”, come se fosse qualcuno altro, non si fosse rispettato la loro opinione. Allora se dobbiamo essere gli uni e gli altri va bene, ragioniamo e capiamo se possiamo essere una cosa sola o no”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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