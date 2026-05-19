A Milano si è verificata una rottura tra il sindaco e il Partito Democratico riguardo al gemellaggio con Tel Aviv. Il primo cittadino ha dichiarato che si tratta di una frattura evidente e che nei giorni successivi si valuterà se è possibile proseguire insieme. La situazione ha attirato l’attenzione sulla relazione tra l’amministrazione comunale e il partito di maggioranza, senza ulteriori dettagli sulla natura del disaccordo o sulle implicazioni future.

Milano, 19 maggio 2026 – “Ieri si è consumata una frattura non c'è dubbio. Vedremo l'entità di questa frattura nei prossimi giorni”. Così il sindaco Sala, a margine della presentazione del progetto di riqualificazione dei “Giardini Manifesto” in viale Toscana 31, è tornato sulla bocciatura dell’ordine del giorno per lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. “Le parole della capogruppo del Pd - ha detto il sindaco - le ho trovate improprie: non è che "ai piani alti”, come se fosse qualcuno altro, non si fosse rispettato la loro opinione. Allora se dobbiamo essere gli uni e gli altri va bene, ragioniamo e capiamo se possiamo essere una cosa sola o no”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gemellaggio con Tel Aviv, scontro Sala-Pd. “È una frattura, non c’è dubbio: vediamo se possiamo continuare insieme o no”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caos in Consiglio Comunale a Milano sul gemellaggio con Tel Aviv: sfiorata la rissa

Sullo stesso argomento

Milano, scontro nel Pd sul gemellaggio con Tel Aviv: un big pronto a lasciareSi apre un nuovo fronte di tensione interna nel Partito Democratico milanese dopo la richiesta di sospendere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv.

Leggi anche: Emanuele Fiano verso l’addio al Pd, scontro sul gemellaggio con Tel Aviv: “Difficile restare nel partito”

Nella squallida vicenda del mancato stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv la figura centrale è @DanieleNahum, eletto con il @pdnetwork e passato poi ad @Azione_it. Guardate la faccia con cui riesce a dire che a Gaza la tregua regge, e le risatine che si fa. x.com

Milano resta gemellata con Tel Aviv, ma il Pd si spacca. Beppe Sala: C’è una frattura, dobbiamo valutareIl Consiglio comunale di Milano ha bocciato la proposta dei Verdi di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv. Alla votazione, gran parte del Pd ha votato però a favore. Si è consumata una frattura, ... fanpage.it

Gemellaggio con Tel Aviv, scontro Sala-Pd. È una frattura, non c’è dubbio: vediamo se possiamo continuare insieme o noIl sindaco risponde alla capogruppo Uguccione che in aula ha criticato la Giunta di aver affossato lo stop approvato dal Consiglio il 20 ottobre scorso ... ilgiorno.it