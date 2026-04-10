Gemellaggio con Tel Aviv Sala in crisi

Da ilgiornale.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi sono stati segnalati altri centinaia di morti e feriti in Libano, mentre si intensificano le richieste di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv. Un sindaco ha annunciato di voler interrompere i rapporti con la città israeliana, che ha recentemente visto un aumento di tensioni e proteste. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per la situazione nella regione e le conseguenze delle azioni del governo israeliano.

«Altre centinaia di morti e feriti in Libano. Fermiamo il governo criminale di Netanyahu. E intanto chiediamo al sindaco di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv». É il segretario milanese del Pd Alessandro Capelli ieri a dettare per primo la linea assunta mercoledì sera dalla direzione metropolitana del partito, senza l'intesa con Beppe Sala che, almeno ieri, è rimasto in silenzio e con una nuova spaccatura messa in piazza dalla sua maggioranza. Capelli scrive sui social: «Abbiamo approvato la richiesta al sindaco di dare attuazione a quell'odg votato a maggioranza in consiglio comunale» il 20 ottobre, tra le proteste di Avs e dei pro Pal che chiedevano lo stop immediato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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