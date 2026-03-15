beirut forti piogge e forti venti colpiscono le tende degli sfollati

A Beirut, le tende degli sfollati lungo il litorale sono state danneggiate da intense piogge e venti forti. Le tele delle tende sono state strappate e i materassi insieme agli effetti personali sono stati inzuppati, mentre le famiglie cercavano di proteggere ciò che rimaneva dei loro pochi averi. La situazione ha provocato disagi tra le persone che vivono temporaneamente in quella zona.

Forti piogge e forti venti hanno colpito le tende che davano rifugio agli sfollati lungo il litorale di Beirut, strappando le tele e inzuppando materassi ed effetti personali, mentre le famiglie lottavano per mantenere asciutto quel poco che avevano. Nella zona del litorale della capitale libanese, le tende improvvisate hanno tremato violentemente sotto la pioggia battente, costringendo le famiglie sfollate ad affrettarsi per proteggere teli di plastica e supporti di legno, mentre l’acqua si accumulava all’interno dei loro rifugi. In soli 10 giorni, più di 800.000 persone in Libano sono state sfollate a causa della guerra, a poco più di un anno da quando l’ultimo conflitto ha sradicato oltre un milione dalle loro case. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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