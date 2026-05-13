Gli attivisti della Global Sumud Flotilla stanno completando le operazioni di partenza dalla costa turca con l’obiettivo di raggiungere Gaza portando aiuti umanitari. La missione si svolge in un momento in cui la Flotilla ha annunciato di aver richiesto un controllo indipendente sulla propria operazione, richiesta finora ignorata dall’Unione Europea. La partenza è prevista a breve, con la nave pronta a lasciare il porto.

La navigazione riparte. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla stanno ultimando i preparativi per salpare dalla costa della Turchia e tentare di raggiungere con aiuti umanitari la Striscia di Gaza. La data non è ancora certa, ma di sicuro i 300 a bordo delle trenta imbarcazioni viaggeranno senza il supporto dell'Europa. Le istituzioni Ue non hanno dato alcuna risposta alla richiesta fatta dalla Flotilla nei giorni scorsi di attivare un'ispezione indipendente nel porto di Marmais e dissipare così ogni dubbio sulla natura civile della missione. Nei giorni scorsi, si legge in un comunicato stampa, "oltre alla lettera consegnata...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Flotilla si prepara a salpare dalla Turchia verso Gaza: “L’Ue ignora la nostra richiesta di verifica indipendente della missione umanitaria”

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