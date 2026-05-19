Nel corso dell’ultima partita, il difensore è stato schierato in campo senza aver avuto molte occasioni di giocare. La sua presenza è sembrata più una scelta forzata o dettata dalla necessità, piuttosto che da una strategia precisa. La possibile ultima occasione si presenta in vista del prossimo derby contro la Juventus, evento che potrebbe rappresentare l’ultima apparizione per il difensore in questa stagione. La gestione del suo impiego ha sollevato alcune domande tra gli osservatori.

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© Juventusnews24.com - Gatti dimenticato da Spalletti: in campo solo per forza o per disperazione. Il derby può essere l’ultima con la Juve

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