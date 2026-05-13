Gatti Openda e | ecco per chi Juve-Fiorentina può essere l' ultima all' Allianz

Domani sera, la Juventus affronterà la Fiorentina all’Allianz Stadium, in un match che potrebbe rappresentare l’ultima partita casalinga per alcuni calciatori della squadra. La sfida si svolgerà con la presenza dei tifosi allo stadio, ma diversi membri della rosa sono in bilico riguardo al loro futuro con il club. La partita sarà l’ultima in casa prima di eventuali cambiamenti di rosa o di mercato.

Prima di tutto, conta il campo. E significa che nella penultima giornata di Serie A la Juventus dovrà assolutamente battere la Fiorentina per difendere il terzo posto in classifica e tenere a distanza Milan, Roma e Como nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Intanto, però, la sfida alla Viola sarà anche l'ultima partita casalinga della stagione bianconera e pertanto il popolo dell'Allianz Stadium ci terrà a trascorrere l'estate con una vittoria come ultimo ricordo vissuto nella propria tana. Per diversi calciatori, però, esiste un'alta probabilità che Juventus-Fiorentina sia in assoluto l'ultima gara della loro carriera bianconera vissuta davanti a quel pubblico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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