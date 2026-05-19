Gasperini-Ranieri come Allegri-Ibra È un Diavolo alla romana

Da ilgiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Roma si è scatenato un confronto acceso tra Ranieri e un suo avversario, richiamando un parallelismo con le sfide tra Allegri e Ibra. La discussione si è sviluppata durante un evento ufficiale, coinvolgendo due figure di rilievo del mondo sportivo. Entrambi hanno mantenuto un atteggiamento deciso e diretto, senza lasciarsi influenzare da atteggiamenti provocatori. La scena si è svolta davanti a pubblico e media, attirando l’attenzione di chi segue attentamente le vicende legate alla squadra.

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C’è una qualche analogia tra lo scontro avvenuto nella Roma tra Ranieri (rappresentante della proprietà) e Gasperini con decisione finale del club di schierarsi dalla parte del tecnico e liquidare invece la figura di riferimento rimasta cara nel cuore dei tifosi e ciò che sta accadendo dentro le viscere del Milan. Gerry Cardinale, piombato a sorpresa a Genova per assistere alla sfida decisiva per rientrare nella corsa Champions, dopo aver citato nell’intervista per tre volte il rapporto con Allegri, si è seduto in tribuna tra Calvelli, Tare e Furlani. Assenti, nell’occasione, in modo significativo sia Ibra (col quale Max ha rotto i rapporti) che Moncada, entrambi mai più visti a Milanello durante gli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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