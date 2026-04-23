A pochi giorni dalla fine della stagione, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Claudio Ranieri dalla panchina della Roma. La decisione sembrerebbe essere legata a un recente confronto con il tecnico avversario, avvenuto durante l’ultima partita di campionato. La situazione è al centro di discussioni tra i tifosi e i media, con fonti interne che confermano la tensione tra le parti.

Roma, 23 aprile 2026 – Nuove tensioni alla Roma, e stavolta l'epilogo – secondo indiscrezioni da Trigoria – potrebbe addirittura essere il divorzio da Claudio Ranieri. Nel tardo pomeriggio si à sparsa la voce di una rottura e una nota ufficiale del club sarebbe in arrivo. Starebbe comunque per finire in maniera clamorosa la querelle che ha opposto nelle ultime settimane Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Sir Claudio, protagonista della clamorosa cavalcata dello scorso anno che ha portato la Roma a un passo dalla Champions e oggi uomo-simbolo della società giallorossa sta per interrompere il rapporto col club. Si attende solo il comunicato ufficiale dell'As Roma.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ranieri, l’addio alla Roma è a un passo. Fatale lo scontro con Gasperini

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