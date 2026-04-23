Ranieri l’addio alla Roma è a un passo Decisivo lo scontro con Gasperini

Le tensioni tra l’allenatore e la società della Roma sembrano aver raggiunto un punto di non ritorno. Secondo fonti vicine al club, la decisione di interrompere il rapporto con l’allenatore potrebbe essere imminente. Lo scontro con il tecnico Gasperini avrebbe contribuito a rafforzare questa ipotesi. La società sembra ormai orientata a cercare una soluzione diversa per la guida tecnica, mentre il futuro di Ranieri appare sempre più incerto.

Roma, 23 aprile 2026 – Nuove tensioni alla Roma, e stavolta l'epilogo – secondo indiscrezioni da Trigoria – potrebbe addirittura essere il divorzio da Claudio Ranieri. Nel tardo pomeriggio si à sparsa la voce di una rottura e una nota ufficiale del club sarebbe in arrivo. Starebbe comunque per finire in maniera clamorosa la querelle che ha opposto nelle ultime settimane Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Sir Claudio, protagonista della clamorosa cavalcata dello scorso anno che ha portato la Roma a un passo dalla Champions e oggi uomo-simbolo della società giallorossa sta per interrompere il rapporto col club. Si attende solo il comunicato ufficiale dell'As Roma.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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