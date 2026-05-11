Elezioni Luigi Gentile | Non guardo ai sondaggi guardo negli occhi la gente

Da agrigentonotizie.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Gentile, candidato a sindaco di Agrigento, ha commentato il suo approccio alla campagna elettorale sottolineando che preferisce concentrarsi sul contatto diretto con i cittadini piuttosto che sui sondaggi. Ha precisato che l’obiettivo è ascoltare le persone, le famiglie e i giovani, ritenendo che la verifica del consenso avvenga principalmente attraverso incontri e dialoghi quotidiani. La sua posizione si distingue dal focus sui numeri e sui risultati di eventuali rilevazioni.

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Il candidato a sindaco di Agrigento, Luigi Gentile, interviene nel dibattito politico cittadino sottolineando come la vera misura del consenso non possa essere affidata esclusivamente ai numeri dei sondaggi, ma soprattutto al contatto quotidiano con i cittadini, con le famiglie, con i giovani e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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