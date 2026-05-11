Elezioni Luigi Gentile | Non guardo ai sondaggi guardo negli occhi la gente

Luigi Gentile, candidato a sindaco di Agrigento, ha commentato il suo approccio alla campagna elettorale sottolineando che preferisce concentrarsi sul contatto diretto con i cittadini piuttosto che sui sondaggi. Ha precisato che l’obiettivo è ascoltare le persone, le famiglie e i giovani, ritenendo che la verifica del consenso avvenga principalmente attraverso incontri e dialoghi quotidiani. La sua posizione si distingue dal focus sui numeri e sui risultati di eventuali rilevazioni.

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