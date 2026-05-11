Elezioni Luigi Gentile | Non guardo ai sondaggi guardo negli occhi la gente
Luigi Gentile, candidato a sindaco di Agrigento, ha commentato il suo approccio alla campagna elettorale sottolineando che preferisce concentrarsi sul contatto diretto con i cittadini piuttosto che sui sondaggi. Ha precisato che l’obiettivo è ascoltare le persone, le famiglie e i giovani, ritenendo che la verifica del consenso avvenga principalmente attraverso incontri e dialoghi quotidiani. La sua posizione si distingue dal focus sui numeri e sui risultati di eventuali rilevazioni.
Il candidato a sindaco di Agrigento, Luigi Gentile, interviene nel dibattito politico cittadino sottolineando come la vera misura del consenso non possa essere affidata esclusivamente ai numeri dei sondaggi, ma soprattutto al contatto quotidiano con i cittadini, con le famiglie, con i giovani e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Siamo al fianco di Luigi Gentile in questa sfida fondamentale per il futuro di Agrigento. Non è solo una candidatura a Sindaco, è un patto con i cittadini per restituire alla città la centralità e l'efficienza che merita. È un vero piacere vedere così tanta gente presen - facebook.com facebook
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