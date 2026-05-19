Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, è avvenuto un acceso scambio tra Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e Carlo Freccero, noto esperto di comunicazione ed ex direttore di Rai2. La discussione ha riguardato il caso sulla presunta innocenza di un individuo, sostenuta da una community di internet, e le critiche di Freccero ai commenti raccolti online. Le parole si sono susseguite in modo vivace, con battute e risposte dirette tra i due intervistati.

Botta e risposta scoppiettante a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Carlo Freccero, ex direttore di Rai2 e uno dei massimi esperti italiani di comunicazione e palinsesti. Al centro della discussione c’è il delitto di Garlasco, riguardo al quale Freccero sostiene convintamente l’innocenza di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi e da anni in carcere. Freccero non usa mezzi termini: “Io non sono un giudice e non ho assolutamente competenze, per cui non so chi è colpevole oppure no. So solamente che c’è uno in galera innocente, cioè Stasi. A me questa cosa non piace”. Travaglio replica secco: “E chi l’ha detto che è innocente?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, scontro Freccero-Travaglio. “Stasi è innocente, una community di internet lo ha provato”. “Hai citato una manica di cazzari”. Su La7

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Garlasco, la bordata di Travaglio a Freccero: “Era meglio che continuavi a occuparti di tv anziché andar dietro ai bufalari del web”. Su La7

Garlasco, lo Stato va in tilt, svolta choc su Sempio, l’AI ha deciso: "Stasi è innocente"; è il collasso della giustizia?Svolta clamorosa nel caso Garlasco 2026: la Procura di Pavia indaga Andrea Sempio con 21 prove.