A Garlasco, un commento di Marco Travaglio ha rivolto una critica a un ex dirigente televisivo, suggerendo che sarebbe stato meglio continuare a occuparsi di televisione invece di seguire le questioni online. Durante un intervento su La7, Travaglio ha anche affermato con sicurezza che un imputato coinvolto in un procedimento giudiziario sarà assolto, esprimendo convinzione riguardo a una futura decisione del tribunale. Le dichiarazioni hanno suscitato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

“ Io ho ragione: sarà liberato Stasi. Ne sono certo e ne sono convinto “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) da Carlo Freccero, storico dirigente televisivo ed ex direttore di Rai2, che torna all’attacco sul delitto di Garlasco e ribadisce la sua convinzione profonda sull’innocenza di Alberto Stasi. Freccero si rende protagonista di un confronto al vetriolo col direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, un vis-à-vis dove emergono due modi radicalmente diversi di approcciare il caso. Da una parte la fiducia di Freccero nella forza della community web e nella revisione, dall’altra la lettura rigorosamente giudiziaria di Travaglio, fedele alle sentenze e agli atti processuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, la bordata di Travaglio a Freccero: “Era meglio che continuavi a occuparti di tv anziché andar dietro ai bufalari del web”. Su La7

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