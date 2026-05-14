Una svolta importante nel caso Garlasco 2026 ha portato a un'indagine sulla posizione di Andrea Sempio, sostenuta da 21 elementi di prova. L'intervento di un'intelligenza artificiale ha portato a una decisione che definisce innocente una persona precedentemente coinvolta. Questa vicenda ha generato grande attenzione, con il Ministro della Giustizia coinvolto nel dibattito sul funzionamento del sistema giudiziario. La situazione ha causato un vero e proprio sconvolgimento nel panorama legale.

Svolta clamorosa nel caso Garlasco 2026: la Procura di Pavia indaga Andrea Sempio con 21 prove. L'IA e il Ministro Nordio mettono all'angolo il sistema giudiziario Il caso Garlasco non è più un mistero, è un terremoto. Mentre l’Italia resta col fiato sospeso per l’uscita del thriller sci-fi M.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, lo Stato va in tilt, svolta choc su Sempio, l’AI ha deciso: "Stasi è innocente"; è il collasso della giustizia?

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