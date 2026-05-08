Lo scontrino è un alibi falso. Lo dicono con chiarezza, e senza condizionali, gli inquirenti nelle carte dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Quel pezzo di carta, che l'unico indagato Andrea Sempio aveva mostrato un anno e due mesi dopo il delitto del 13 agosto 2007 e che lo avrebbe dovuto posizionare a Vigevano all'ora del delitto, non lo ha fatto lui ma la madre. Lo ha affermato il padre del 38enne, Giuseppe Sempio, in un dialogo con la moglie Daniela Ferrari, senza sapere di essere intercettato dagli investigatori: "Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu"., È il 22 ottobre 2025 quando Giuseppe...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, svolta sullo scontrino di Sempio | Il padre intercettato con la moglie: "Lo hai fatto tu a Vigevano"

Garlasco, tutti gli spostamenti di Andrea Sempio il giorno del delitto - Ore 14 Sera 11/12/2025

Notizie correlate

Il padre di Sempio intercettato con la moglie, la frase che fa tremare l’alibi del figlio: «Lo scontrino a Vigevano? Lo hai fatto tu»Dopo le intercettazioni su un video intimo, il nuovo audio relativo al sangue nella casa dei Poggi e gli appunti trovati nella Moleskine, emerge ora...

Garlasco, Sempio: "Lo scontrino del parcheggio di Vigevano l'ho fatto io, non è un alibi falso, i testimoni dicono balle"In merito alle indiscrezioni sulla nuova perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, che ipotizzerebbe un diverso orario dell’omicidio, Sempio...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; Mattino Cinque: Garlasco, sospetti su Sempio e lo scontrino del parcheggio Video; Garlasco, Sempio e la furia contro Chiara. Ma quei tagli precisi sulle palpebre sembrano raccontare un'altra storia; Garlasco, intercettazioni su Sempio: Ho visto i video di Chiara.

Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: «Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu». L'intercettazione di ottobre«Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu!». È quanto ha affermato Giuseppe Sempio, padre di Andrea, alla moglie Daniela Ferrari in una intercettazione ambientale del 22 ottobre scorso, in riferim ... ilmessaggero.it

Garlasco, il soliloquio di Sempio in auto: Io c’ero e il sangue era lì. E su Stasi…L'inchiesta sull'omicidio di Garlasco sembra aver raggiunto una svolta drammatica e definitiva con i nuovi atti depositati dalla Procura di Pavia che pongono ... thesocialpost.it

Garlasco, il padre di Sempio intercettato dice alla moglie: «Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu» facebook

Garlasco, gli appunti di Sempio: "Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico" #delittodigarlasco x.com