Sempio il padre intercettato con la moglie | Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu

Secondo le indagini, gli investigatori hanno rilevato che lo scontrino relativo a un acquisto a Vigevano non corrispondeva alla realtà, e l'hanno ritenuto un falso alibi. Nei documenti dell'inchiesta sull'omicidio, si legge che il padre intercettato con la moglie avrebbe chiesto chiarimenti sulla spesa, affermando: «Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu». Le intercettazioni sono parte del procedimento giudiziario in corso.

Lo scontrino è un alibi falso. Lo dicono con chiarezza, anche se con qualche condizionale, gli inquirenti nelle carte dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi Quel pezzo di carta, che l’unico indagato Andrea Sempio aveva mostrato un anno e due mesi dopo il delitto del 13 agosto 2007 e che lo avrebbe dovuto posizionare a Vigevano all’ora del delitto, non lo ha fatto lui ma la madre. Lo ha affermato il padre del 38enne, Giuseppe Sempio, in un dialogo con la moglie Daniela Ferrari, senza sapere di essere intercettato dagli investigatori: “Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu”. Secondo i carabinieri, è “impossibile riscontrare con certezza” che il biglietto sia stato prodotto proprio dall’indagato e lo ritengono quindi un alibi nullo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Garlasco, svolta sullo scontrino di Sempio Il padre intercettato con la moglie

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, svolta sullo scontrino di Sempio | Il padre intercettato con la moglie: "Lo hai fatto tu a Vigevano"

Il padre di Sempio intercettato con la moglie, la frase che fa tremare l’alibi del figlio: «Lo scontrino a Vigevano? Lo hai fatto tu»Dopo le intercettazioni su un video intimo, il nuovo audio relativo al sangue nella casa dei Poggi e gli appunti trovati nella Moleskine, emerge ora...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Caso Garlasco, le intercettazioni inedite che riscrivono ancora l'inchiesta e ipotizzano il movente; Garlasco, Sempio intercettato in auto ammette: Ho visto il video di Alberto e Chiara; Delitto di Garlasco, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio; Tutti gli elementi della procura contro Sempio: il particolare dei video sulla chiavetta usb, la frase pronunciata in falsetto e l'accusa del padre alla madre.

Garlasco, Sempio intercettato: «Chiara non doveva mettere giù il telefono». Il padre di Andrea alla moglie: lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tuIn base a quanto emerge dalla informativa dei carabinieri sul caso Garalasco, Andrea Sempio, nel corso di una intercettazione ambientale del 14 aprile 2025 non avrebbe nascoso il disappunto per la rea ... ilmessaggero.it

Sempio intercettato: 'Chiara non doveva mettere giù il telefono'L'informativa dei carabinieri. Tra il 2019 e il 2021 nei suoi diari scriveva: 'Stasi ha chiesto la riapertura dell'indagine su di me, mamma è nel panico'. 'La condanna di Stasi una suggestione cavalca ... ansa.it

Garlasco, «i legali di Sempio ottennero illecitamente l’esposto di Stasi» x.com

Sky tg24. . La Procura di Pavia ritiene Andrea Sempio l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, delitto per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi nel 2014. Cosa ha in mano la Procura e cosa accadrà ora Sempio verrà rinviato a gi - facebook.com facebook