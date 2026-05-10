Omicidio Chiara Poggi nuova conferma dei Ris sull’impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio

I Ris hanno confermato che l’impronta 33 ritrovata sulla scala della cantina di casa Poggi appartiene a Andrea Sempio. Il confronto è iniziato dopo aver analizzato le 15 caratteristiche dettagliate dell’impronta palmare, che sono state confrontate con il profilo di Sempio. La verifica si è svolta in presenza di tecnici e si è conclusa con la conferma dell’attribuzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa Poggi cominciò '"una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare ». Non solo il confronto ebbe esito positivo dall’analisi separata dell’ufficiale del Ris di Messina Giampaolo Iuliano e del dattiloscopista Nicola Caprioli ma, per un ulteriore conferma se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della Sezione Impronte del Ris di Roma, rispettivamente con 35 e 25 anni di attività di servizio nell’ambito dell’identificazione dattiloscopica. La verifica dei due analisti ausiliari restituì «ancora una volta, esito positivo con l’impronta palmare destra di Andrea Sempio».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio Chiara Poggi, nuova conferma dei Ris sull’impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025 Notizie correlate Andrea Sempio convocato in procura. Per lui ultimo interrogatorio, prima della chiusura indagini sull’omicidio di Chiara PoggiC’è un’ultima possibilità per Andrea Sempio di rispondere agli inquirenti che lo stanno indagando per l’omicidio di Chiara Poggi. Perché Andrea Sempio è accusato dell’omicidio di Chiara Poggi: il movente e la nuova ricostruzioneLa difesa di Andrea Sempio, accusato di essere l'unico omicida di Chiara Poggi, potrà ora accedere al fascicolo delle indagini della Procura di Pavia... Argomenti più discussi: Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, Procura chiude indagine su Sempio: 'Ha ucciso Chiara Poggi'; Garlasco, Andrea Sempio e le nuove prove: il dossier completo.