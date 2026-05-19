Garlasco l' AUDIO della telefonata tra la mamma di Chiara e quella di Stasi 19 anni fa Rita Poggi | So che non è stato Alberto

Da ilgiornaleditalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un audio di circa 19 anni fa registra una telefonata tra la madre di Chiara e quella di Alberto Stasi, coinvolgendo anche Rita Poggi, madre di Chiara. La conversazione si svolge nel giorno in cui Alberto Stasi viene arrestato e contiene dichiarazioni di Rita Poggi, che afferma di essere certa che Alberto non sia coinvolto nel caso. La registrazione è stata resa nota e sta facendo il giro delle notizie, offrendo una testimonianza sulla posizione della madre di Chiara in quel momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Elisabetta Ligabò Stasi e Rita Preda Poggi in un audio telefonico registrato il giorno dell'arresto di Alberto Stasi. Era il 24 settembre 2007, quando la mamma di Chiara ammise: "So che non è stato Alberto, non ci credo che sia stato lui" "So che non è stato Alberto a uccidere Chiara". È quan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco l audio della telefonata tra la mamma di chiara e quella di stasi 19 anni fa rita poggi so che non 232 stato alberto
© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'AUDIO della telefonata tra la mamma di Chiara e quella di Stasi 19 anni fa, Rita Poggi: "So che non è stato Alberto"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La mamma di Chiara e la mamma di Stasi al telefono 19 anni fa - Vita in diretta 14/05/2026

Video La mamma di Chiara e la mamma di Stasi al telefono 19 anni fa - Vita in diretta 14/05/2026

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “C’era qualcuno che girava nel cortile, la porta era aperta”: la telefonata tra la madre di Chiara Poggi e quella di Alberto Stasi in onda a ‘Chi l’ha visto?’

Garlasco, la prima telefonata della mamma di Chiara Poggi alla famiglia Stasi, "qualcuno girava nel cortile"Alle 8:34 del 14 agosto 2007, un giorno dopo il delitto di Garlasco, il telefono di casa Stasi era già sotto intercettazione.

rita poggi garlasco l audio dellaDelitto di Garlasco, spunta l’audio che cambia lo scenario: Aspetta, lì c’era pure luiNella nuova inchiesta su Andrea Sempio, una registrazione torna a pesare più di molte parole dette in pubblico: non è una confessione, ma per gli inquirenti illumina un’attesa, un fastidio avvertito, ... giornalelavoce.it

rita poggi garlasco l audio dellaGarlasco, Andrea Sempio difende Marco Poggi e la famiglia di Chiara: Il punto più basso della vicendaSecondo Andrea Sempio, contro Marco Poggi e i genitori di Chiara è stato raggiunto il punto più viscido e basso della vicenda. Le nuove rivelazioni ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web