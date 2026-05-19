Garlasco l' AUDIO della telefonata tra la mamma di Chiara e quella di Stasi 19 anni fa Rita Poggi | So che non è stato Alberto
Un audio di circa 19 anni fa registra una telefonata tra la madre di Chiara e quella di Alberto Stasi, coinvolgendo anche Rita Poggi, madre di Chiara. La conversazione si svolge nel giorno in cui Alberto Stasi viene arrestato e contiene dichiarazioni di Rita Poggi, che afferma di essere certa che Alberto non sia coinvolto nel caso. La registrazione è stata resa nota e sta facendo il giro delle notizie, offrendo una testimonianza sulla posizione della madre di Chiara in quel momento.
Elisabetta Ligabò Stasi e Rita Preda Poggi in un audio telefonico registrato il giorno dell'arresto di Alberto Stasi. Era il 24 settembre 2007, quando la mamma di Chiara ammise: "So che non è stato Alberto, non ci credo che sia stato lui" "So che non è stato Alberto a uccidere Chiara". È quan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La mamma di Chiara e la mamma di Stasi al telefono 19 anni fa - Vita in diretta 14/05/2026
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