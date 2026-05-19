Garlasco l' AUDIO della telefonata tra la mamma di Chiara e quella di Stasi 19 anni fa Rita Poggi | So che non è stato Alberto

Un audio di circa 19 anni fa registra una telefonata tra la madre di Chiara e quella di Alberto Stasi, coinvolgendo anche Rita Poggi, madre di Chiara. La conversazione si svolge nel giorno in cui Alberto Stasi viene arrestato e contiene dichiarazioni di Rita Poggi, che afferma di essere certa che Alberto non sia coinvolto nel caso. La registrazione è stata resa nota e sta facendo il giro delle notizie, offrendo una testimonianza sulla posizione della madre di Chiara in quel momento.

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