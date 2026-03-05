Garlasco la prima telefonata della mamma di Chiara Poggi alla famiglia Stasi qualcuno girava nel cortile
Il giorno dopo il delitto di Garlasco, la madre di Chiara Poggi chiamò quella di Alberto Stasi per riferire di aver visto
Alle 8:34 del 14 agosto 2007, un giorno dopo il delitto di Garlasco, il telefono di casa Stasi era già sotto intercettazione. In quel momento l’apparecchio squillò e dall’altra parte c’era Rita Preda, la madre di Chiara Poggi, che aveva chiamato per sapere come stava il giovane fidanzato della figlia appena uccisa. A rispondere era stata Elisabetta Ligabò, la madre di Alberto. Preda era convinta che il giovane fosse innocente e che qualcuno si trovasse nel cortile quando la figlia aveva aperto la porta per far uscire i gatti. La telefonata della madre di Chiara a casa di Alberto Stasi A Garlasco "c'era qualcuno che girava nel cortile"... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Garlasco, legali famiglia Poggi: “Chiara scoprì file porno nel computer di Stasi la sera prima di omicidio, erano catalogati per genere”In una nota, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna hanno dichiarato: "È emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto...
Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio)«La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò la cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - per genere - numerosi file...
Garlasco, la nuova svolta: Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto
Delitto di Garlasco, ecco come l’intelligenza artificiale ricostruisce la verità di SempioGarlasco, la versione di Andrea Sempio ricreata con l’IA: alibi, celle telefoniche e i punti che non convincono gli inquirenti ... panorama.it
Garlasco in Tv, la nuova strategia di Andrea SempioLa difesa si prepara a ‘rispondere’ alla perizia Cattaneo con un nuovo esperto nel team: le ultime news stasera a Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli ... libero.it
Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, parla della spettacolarizzazione del caso Garlasco sui social facebook