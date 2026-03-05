Una telefonata tra le madri di Chiara Poggi e Alberto Stasi, trasmessa recentemente, riporta una frase che segnala la presenza di qualcuno nel cortile e una porta aperta. Si tratta di un elemento che si aggiunge alle testimonianze raccolte nel caso di Garlasco, offrendo un nuovo dettaglio sulla scena di quel giorno. La conversazione è stata trasmessa nel corso della trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto?’.

. Nell’ l’ultima puntata di Chi l’ha visto? è stata svelata una telefonata tra la madre di Chiara Poggi e la madre di Alberto Stasi, avvenuta a nemmeno 24 ore dall’omicidio di Chiara Poggi “C’era qualcuno che girava nel cortile, la porta era aperta”. Un nuovo tassello emerge sul delitto di Garlasco. Nell’ l’ultima puntata di Chi l’ha visto? è stata svelata una telefonata tra la madre di Chiara Poggi e la madre di Alberto Stasi, avvenuta a nemmeno 24 ore dall’omicidio di Chiara Poggi. Sono le 8:34 del 14 agosto 2007 quando Rita Preda, la madredi Chiara, digita il numero della madre di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabó. il contenuto della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’era qualcuno che girava nel cortile, la porta era aperta”: la telefonata tra la madre di Chiara Poggi e quella di Alberto Stasi in onda a ‘Chi l’ha visto?’

Garlasco, la prima telefonata della mamma di Chiara Poggi alla famiglia Stasi, "qualcuno girava nel cortile"Alle 8:34 del 14 agosto 2007, un giorno dopo il delitto di Garlasco, il telefono di casa Stasi era già sotto intercettazione.

