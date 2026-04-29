Durante la trasmissione Otto e mezzo, il professore Tomaso Montanari ha parlato del caso della grazia concessa a Nicole Minetti, criticando la decisione e rivolgendo alcune proposte sui possibili incarichi di altri esponenti. Ha inoltre espresso un giudizio sulla gestione della situazione da parte dell’attuale premier. La discussione si è svolta in collegamento con il programma condotto da Lilli Gruber su La7.

In collegamento con Otto e mezzo di Lilli Gruber, il professor Tomaso Montanari ha commentato il caso della grazia a Nicole Minetti e ha accusato la premier Giorgia Meloni. “Prima della conferenza stampa di Meloni avrei detto che si doveva dimettere Nordio e magari fare ministro Marco Travaglio e capo del gabinetto T homas Mackinson, visto che sembra siano gli unici che riescono a fare un’istruttoria in questo Paese” ha ironizzato. “Io non so cosa ci sia dietro, in ogni caso la responsabilità è del governo. Se la premier copre il ministro, si dimette anche lei. Invece Meloni ha dimostrato ancora una volta di non aver tratti di leade. Ha colto la palla al balzo per attaccare i suoi due grandi nemici: i magistrati e il presidente della Repubblica”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, Montanari: “Dovrebbero fare ministro Travaglio e capo del gabinetto Mackinson. Gli unici capaci di fare un’istruttoria”. Su La7

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