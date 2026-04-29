Durante una puntata di Otto e Mezzo, Marco Travaglio ha commentato la possibile uscita del ministro della Giustizia, riferendosi all’ipotesi di dimissioni legate al caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Travaglio ha espresso un giudizio critico sul ministro, dicendo che dovrebbe già essere ai giardinetti, mentre Lilli Gruber ha chiesto anche di Meloni, che avrebbe ancora fiducia in lui. La discussione si è concentrata su questi temi, senza ulteriori dettagli.

“Nordio? Dovrebbe già essere ai giardinetti”. Così il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo ha risposto a una domanda della giornalista sull’ipotesi di dimissioni del ministro della Giustizia dopo il caso della grazia a Nicole Minetti. Travaglio elenca poi tutte le polemiche che lo hanno coinvolto: “Se mettiamo insieme i suoi capolavori degli ultimi tre anni e mezzo è una roba da far rizzare i capelli. Il caso Almasri, il salvataggio di se medesimo e di tutti quelli coinvolti in quel caso, l’arresto col preavviso di 5 giorni, la depenalizzazione dell’abuso d’ufficio, la riforma della Corte dei conti, la catastrofe del Referendum.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, Travaglio a La7: “Nordio? Dovrebbe essere già ai giardinetti. Meloni è rimasta l’unica a fidarsi di lui”

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