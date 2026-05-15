L’indagine sulla morte di una giovane donna avvenuta nel 2007 a Garlasco ha portato a una serie di sviluppi giudiziari. Recentemente, l’avvocato difensore ha presentato nuove strategie legali, passando da consulenze di carattere personale a valutazioni di tipo antropometrico. La procura di Pavia continua a seguire da vicino le indagini, che hanno attraversato vari anni e hanno comportato numerosi accertamenti. La vicenda resta al centro dell’attenzione, senza che siano ancora definiti tutti gli aspetti processuali.

L ’indagine della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, non è stata semplice. Sono trascorsi quasi 19 anni da quel giorno e molti dei reperti non sono nemmeno più disponibili, al pari dei testimoni, alcuni dei quali sono deceduti. Il procuratore Fabio Napoleone e i suoi procuratori si sono affidati alla scienza e alle indagini tradizionali, riprendendo il materiale ancora disponibile e i rilievi del passato, anche se questi pare non siano stati impeccabili. In base a quelli, secondo la procura, esiste un colpevole alternativo, che è l’indagato Andrea Sempio. Dal momento in cui la procura ha consegnato l’avviso di chiusura indagini alla difesa dell’indagato, questa si è ovviamente mossa per creare un’impalcatura alternativa all’accusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla consulenza personologica a quella antropometrica: le contromosse di Sempio contro la procura

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