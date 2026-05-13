Garlasco difesa Sempio annuncia 6 consulenze | personologica antropometrica medico-legale dattiloscopica sugli audio e Bpa
La difesa dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha annunciato l’avvio di sei consulenze che riguardano aspetti di natura diversa. Tra queste, sono previste analisi personologiche, antropometriche, medico-legali, dattiloscopiche, sugli audio e relative alle sostanze Bpa. Le consulenze sono state richieste dai legali per approfondire vari elementi che potrebbero essere utili nel procedimento giudiziario in corso.
I legali dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi annunciano 6 consulenze per rispondere alle accuse; tuttavia secondo i pm Sempio non sarebbe "passato per caso davanti alla villetta dopo l'omicidio di Chiara" La consulenza personologica sarà solo una delle sei consulenze tecniche della d.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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