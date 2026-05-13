Garlasco difesa Sempio annuncia 6 consulenze | personologica antropometrica medico-legale dattiloscopica sugli audio e Bpa

La difesa dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha annunciato l’avvio di sei consulenze che riguardano aspetti di natura diversa. Tra queste, sono previste analisi personologiche, antropometriche, medico-legali, dattiloscopiche, sugli audio e relative alle sostanze Bpa. Le consulenze sono state richieste dai legali per approfondire vari elementi che potrebbero essere utili nel procedimento giudiziario in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui