A Garlasco, il critico ha richiesto una revisione delle sentenze, sostenendo che le prove trovate online possano mettere in discussione le decisioni della giustizia. Nel frattempo, un giornalista ha difeso le sentenze già emesse, senza entrare nel merito delle argomentazioni. La discussione si concentra sulla possibilità che le prove digitali possano influenzare i processi e le sentenze, sollevando interrogativi sulla validità delle prove trovate in rete rispetto agli atti ufficiali della Cassazione.

? Domande chiave Perché Freccero ritiene che le prove web possano scardinare le sentenze?. Come può la verità digitale contrastare gli atti ufficiali della Cassazione?. Chi ha ragione tra la difesa del sistema e il dubbio investigativo?. Quali nuovi elementi potrebbero portare alla liberazione di Alberto Stasi?.? In Breve Freccero cita anche i casi di Yara Gambirasio e della strage di Erba.. Travaglio critica l'influenza di figure bufalari del web sulle ricostruzioni del caso.. Il dibattito su Otto e Mezzo su La7 evidenzia la frattura tra web e magistratura.. La Cassazione ha confermato la colpevolezza di Alberto Stasi nei precedenti giudiziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco, Freccero chiede la revisione: Travaglio difende le sentenze

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Garlasco: se ci sarà revisione sarà su indagini scientifiche

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