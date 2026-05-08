Una nuova relazione medico legale, consegnata alla procura di Pavia, ha rivisto le ipotesi sulla data di morte di Chiara Poggi, coinvolta nel delitto di Garlasco. La relazione amplia la finestra temporale in cui si ritiene possa essere avvenuto il decesso, modificando gli elementi di indagine finora considerati. La revisione dei dati scientifici apre nuovi spunti per le indagini in corso.

La nuova relazione medico legale in mano alla procura di Pavia, nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco, cambia le ipotesi su quando è stata uccisa Chiara Poggi, allargando la finestra temporale in cui si può collogare la morte della giovane. Secondo la consulenza della professoressa Cristina Cattaneo la 26enne è deceduta tra le “7” del mattino e “le 12.30” del 13 agosto 2007. Le “conclusioni” dell’anatomopatologa più famosa d’Italia, consulente della Procura di Pavia nell’inchiesta su Andrea Sempio per omicidio volontario pluriaggravato, sono riportate dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano negli atti del fascicolo depositato nelle scorse ore.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, quando è stata uccisa Chiara Poggi: cosa dice la relazione medico legale della nuova inchiesta

Delitto di Garlasco: Sempio uccise Chiara per un rifiuto sessuale - Vita in diretta 30/04/2026

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