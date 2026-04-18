In occasione della giornata nazionale dedicata alla donazione e al trapianto di organi e tessuti, si evidenziano i dati relativi alle attività di prelievo nella città di Ferrara. La città si distingue per il numero di prelievi di cornee e organi effettuati nell’ultimo anno, confermando un trend positivo rispetto ad altre realtà italiane. I dati ufficiali mostrano come la regione abbia mantenuto livelli elevati di attività trapiantologica.

Il 19 aprile ricorre, nel nostro Paese, la giornata nazionale della Donazione e del Trapianto di organi e tessuti. La rete trapiantologica italiana segna un nuovo record storico e raggiunge nel 2025 i livelli più alti di sempre per donazioni e trapianti di organi, tessuti e cellule staminali.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Temi più discussi: RECORD DI DONAZIONI E TRAPIANTI IN ITALIA, MA CRESCONO LE OPPOSIZIONI: IL 19 APRILE LA GIORNATA NAZIONALE, FERRARA TRA I TERRITORI PIÙ VIRTUOSI; Trapianti, Ferrara tra le realtà più virtuose: i dati delle cornee e dei prelievi di organi; Record di donazioni e trapianti in Italia, ma crescono le opposizioni: il 19 aprile la Giornata Nazionale, Ferrara tra i territori più virtuosi; Sette trapianti effettuati nelle ultime 24 ore in regione.

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