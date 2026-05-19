Crono tra Viareggio e Massa | Ganna e Vingegaard pronti allo scontro

Oggi si svolge una cronometro tra Viareggio e Massa che vede protagonisti alcuni tra i nomi più noti del ciclismo internazionale. I corridori Ganna e Vingegaard sono in partenza, pronti a confrontarsi su un percorso che potrebbe cambiare le posizioni in classifica generale. Nel frattempo, si parla anche di un problema di salute che ha colpito Pellizzari, un elemento che potrebbe incidere sulla sua performance odierna. L’attenzione è tutta rivolta a questa prova contro il tempo, che promette di essere decisiva.

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? Punti chiave Chi riuscirà a scardinare la classifica nella cronometro di oggi?. Come influenzerà il virus intestinale di Pellizzari la corsa?. Perché il dolore al soprassella blocca l'atleta dell'Astana?. Quale strategia userà Vingegaard per non rischiare troppo oggi?.? In Breve Pellizzari lotta contro un virus intestinale sotto la supervisione medica di Emilio Magni.. L'esperto Emilio Magni coordina le operazioni sanitarie per il team XDS Astana.. Il corridore Pellizzari affronta l'ultimo Giro dopo trent'anni di carriera professionale.. Un atleta Astana deve restare fermo per un dolore alla zona del soprassella.. La cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Massa oggi mette alla prova la tenuta dei leader, mentre il secondo giorno di riposo ha segnato il recupero fisico dopo le fatiche accumulate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crono tra Viareggio e Massa: Ganna e Vingegaard pronti allo scontro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EP. 35 - Giro 26 Parte I - Vingegaard in Controllo, Gall Combattivo, Pellizzari Respinto Sullo stesso argomento Leggi anche: Ganna, questa è l'occasione vera: Pippo unico grande favorito della crono tra Viareggio e Massa Giro, la seconda settimana: Ganna punta la crono, Vingegaard vede la rosaAfonso Eulalio in maglia rosa, Jonas Vingegaard in agguato, Felix Gall molto forte in salita, Giulio Pellizzari in difficoltà. Giro d’Italia 2026 entra nella seconda settimana con una cronometro decisiva da Viareggio a Massa e nuove sfide tra colline liguri e passi di montagna. Si apre una settimana cruciale: da Porcari a Chiavari, poi Imperia–Novi Ligure, Alessandria–Verbania e… x.com Il Giro riparte con la crono Viareggio-Massa. Vingegaard all'attaccoQuarantadue chilometri da Viareggio a Massa, quasi tutti rettilinei, da affrontare al massimo della velocità. Dopo il giorno di sosta, il Giro d'Italia riprende con una l'unica cronometro individuale ... ansa.it Giro d’Italia, la 10ª tappa Viareggio-Massa (crono): il percorso e dove seguirla in tvGiro di boa della corsa e giornata fondamentale per la classifica ... msn.com