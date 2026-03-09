Quest' uomo è on fire! Ganna-record nella crono inaugurale della Tirreno-Adriatico | gli highlights

Nella cronometro di apertura della Tirreno-Adriatico, Filippo Ganna ha stabilito il miglior tempo, migliorando di 12 secondi il record dello scorso anno. La gara si è svolta lungo un percorso pianeggiante, con Ganna che ha completato i circa 10 chilometri in 12 minuti e 17 secondi. La vittoria ha segnato il primo risultato importante della corsa, attirando l’attenzione degli appassionati.

Filippo Ganna trionfa nella crono inaugurale della Tirreno-Adriatico, migliorando il tempo di 12' 17'' dello scorso anno: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Quest'uomo è on fire!". Ganna-record nella crono inaugurale della Tirreno-Adriatico: gli highlights Articoli correlati Prima tappa Tirreno-Adriatico 2026: Ganna domina la crono inaugurale e si prende la maglia azzurraIl corridore italiano si conferma imbattibile nella prova a tempo trionfando nella cronometro individuale di Lido di Camaiore(11,5 km), valida per la... Ganna vola nella crono di Lido di Camaiore: è la prima maglia azzurra alla Tirreno-AdriaticoSi apre nel segno dell’Italia e di Filippo Ganna l’edizione numero 61 della Tirreno-Adriatico, sette tappe fino a domenica a San Benedetto del Tronto. Approfondimenti e contenuti su Quest'uomo è on fire Ganna record nella... Temi più discussi: FANTINI E' L'OFFICIAL WINE DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2026. GALLERY; Tirreno-Adriatico 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Prima Tappa: Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (11,5 km, cronometro); Il grande ciclismo resta in Italia, al via la Tirreno-Adriatico: Del Toro favorito; Strade Bianche 2026, Mathieu van der Poel non ci sarà perché è troppo dura. TIRRENO-ADRIATICO, GANNA ANCORA INAVVICINABILE A CAMAIORE: LA CONDIZIONE È BUONA MA NON È STATA LA MIA MIGLIOR PRESTAZIONEIl verbanese non è ancora volutamente al massimo della forma ma punta a raggiungere il top della condizione in vista delle classiche delle prossime settimane. tuttobiciweb.it La Tirreno-Adriatico si apre nel segno di Filippo GannaFilippo Ganna ( Ineos Grenadiers) ha inaugurato la 61ª Tirreno-Adriatico Crédit Agricole con una vittoria nella prima tappa, la cronometro individuale Lido di Camaiore-Lido di Camaiore Tudor di 11,5 k ... sportal.it Giovedì 12 Marzo niente mercato a Tagliacozzo, stop necessario per la partenza della Tirreno-Adriatico https://www.terremarsicane.it/giovedi-12-marzo-niente-mercato-a-tagliacozzo-stop-necessario-per-la-partenza-della-tirreno-adriatico/ #Attualità #eventi #S - facebook.com facebook Filippo Ganna, con una media di 56,86 km e un tempo di 12''08, ha vinto la prova a cronometro che dà il via alla Tirreno-Adriatico su un percorso di 11,5 km a Lido di Camaiore. #ANSA x.com