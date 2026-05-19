Ganna domina la crono di Massa Eulalio resta in maglia rosa

Nella cronometro della sesta tappa del Giro d'Italia 2026, lunga 42 chilometri tra Massa e Viareggio, Filippo Ganna ha ottenuto il miglior tempo, conquistando la vittoria di tappa. Eulalio mantiene la maglia rosa, rimanendo in testa alla classifica generale. La prova si è svolta su un percorso pianeggiante con alcune leggere variazioni di quota lungo il tragitto. Nessun altro corridore è riuscito a superare il tempo stabilito dal vincitore, consolidando la sua posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui