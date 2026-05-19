Ganna domina la crono di Massa Eulalio resta in maglia rosa
Nella cronometro della sesta tappa del Giro d'Italia 2026, lunga 42 chilometri tra Massa e Viareggio, Filippo Ganna ha ottenuto il miglior tempo, conquistando la vittoria di tappa. Eulalio mantiene la maglia rosa, rimanendo in testa alla classifica generale. La prova si è svolta su un percorso pianeggiante con alcune leggere variazioni di quota lungo il tragitto. Nessun altro corridore è riuscito a superare il tempo stabilito dal vincitore, consolidando la sua posizione.
MASSA - Filippo Ganna domina nella cronometro del Giro d'Italia 2026, la Massa-Viareggio di 42 chilometri. Lo specialista della Netcompany Ineos ha chiuso la propria prova con 45'53", un tempo praticamente impossibile da replicare per tutto il gruppo. Secondo l'olandese e suo compagno di squadra Thymen Arensman a 1'54", terza posizione per il francese Remi Cavagna (Groupama-FDJ United) a 1'59". A sorridere è anche Jonas Vingegaard, 13esimo con un ritardo di 3' dall'azzurro: il danese della Visma è a ora a 27" in classifica generale dal portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorius), che rimane comunque in maglia rosa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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