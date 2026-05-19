Filippo Ganna | Da oggi comincia un altro Giro per me Vorrei vincere un’altra tappa

Nella decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa, Filippo Ganna si è imposto, ottenendo così la sua ottava vittoria in questa corsa. Prima della gara, lo stesso ciclista aveva dichiarato che avrebbe iniziato un nuovo capitolo nel Giro, con l’obiettivo di conquistare un’altra tappa. La vittoria conferma la sua abilità nelle prove contro il tempo e rappresenta un risultato importante nel percorso di questa edizione della corsa.

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Tutto come da pronostico nella decima tappa del Giro d’Italia 2026. Filippo Ganna trionfa nella cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa e centra l’ottava vittoria della carriera sulle strade della Corsa Rosa. Il campione italiano della Netcompany INEOS era decisamente il più atteso in questa corsa contro il tempo, visto il percorso che si sposava perfettamente con le sue qualità. Ganna ha concluso con il tempo di 45’53 a quasi 55kmh, dominando la concorrenza che non ha potuto nulla contro il piemontese. Un divario enorme quello dell’italiano con il resto degli avversari. Al secondo posto ha concluso il compagno di squadra Thymen Arensman, che fa un colpo importantissimo in chiave classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Filippo Ganna: “Da oggi comincia un altro Giro per me. Vorrei vincere un’altra tappa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in gara Filippo Ganna!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna senza rivali, sta dominando!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14. Da Viareggio a Marina di Massa: 42 km tutto d'un fiato. Il grande favorito è Filippo Ganna. Riuscirà il portacolori della NetCompany a confermare i pronostici? #Giro109 x.com Ganna show, l’azzurro vince la 10ª tappa cronometro del Giro d’Italia: Eulalio resta maglia rosaGanna è stratosferico: è sua la crono della 10a tappa del Giro d’Italia da Viareggio a Massa. La maglia rosa resta invece sulle spalle di Eulalio che chiude con un ritardo di 4’57 da Ganna. Leggi le ... fanpage.it Filippo Ganna domina la cronometro, sua la decima tappa del Giro d’ItaliaGiro d'Italia 2026, risultati e classifiche della decima tappa: Ganna vince la cronometro da Viareggio a Massa, Eulalio resta in maglia rosa ... italpress.com