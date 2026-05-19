Gambro salta l' incontro al ministero Scatta lo sciopero dei dipendenti

L'incontro previsto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il 19 maggio è stato annullato senza che sia stato riprogrammato. La decisione è arrivata nei giorni scorsi, senza che l’azienda abbia comunicato alle organizzazioni sindacali e all’Rsu le ragioni del rinvio. In conseguenza di questa situazione, i dipendenti hanno deciso di avviare uno sciopero. L’appuntamento, programmato quasi due mesi fa, non si è mai svolto e non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito alla ripresa dei negoziati.

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