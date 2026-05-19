Gambro salta l' incontro al ministero Scatta lo sciopero dei dipendenti
L'incontro previsto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il 19 maggio è stato annullato senza che sia stato riprogrammato. La decisione è arrivata nei giorni scorsi, senza che l’azienda abbia comunicato alle organizzazioni sindacali e all’Rsu le ragioni del rinvio. In conseguenza di questa situazione, i dipendenti hanno deciso di avviare uno sciopero. L’appuntamento, programmato quasi due mesi fa, non si è mai svolto e non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito alla ripresa dei negoziati.
Un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy fissato quasi due mesi fa per il 19 maggio, saltato nei giorni scorsi, senza che ci sia stato un nuovo appuntamento e senza che l’azienda abbia comunicato alle organizzazioni sindacali e all’Rsu le motivazioni del rinvio. Per questa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sullo stesso argomento
Casalpusterlengo, 49 dipendenti della Lever a rischio licenziamento: scatta lo scioperoCasalpusterlengo (Lodi), 5 marzo 2026 – Una comunicazione e il gelo cala su uno dei cuori produttivi del territorio.
“Perché ci ha cacciato”. Caos al ministero della Cultura, salta lo staff: polemica e accuseNel giro di poche ore, corridoi istituzionali e ambienti politici si sono riempiti di domande, retroscena e telefonate concitate.
Gambro, salta l'incontro al ministero. Scatta lo sciopero dei dipendentiLa protesta dei sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil: Un segnale concreto di protesta dei lavoratori e delle lavoratrici verso una mancanza di rispetto grave. Solidarietà anche del sindac ... modenatoday.it
Gambro Vantive, sì alla vendita a Medolla (e nel mondo): i 500 dipendenti con il fiato sospesoMedolla, 23 marzo 2026 – Per la crisi Gambro-Vantive ci si rivede martedì 19 maggio alle 11 al Ministero dell’Industria. Il tanto atteso incontro del tavolo nazionale che si è tenuto a Roma ha ... ilrestodelcarlino.it