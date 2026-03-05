Casalpusterlengo 49 dipendenti della Lever a rischio licenziamento | scatta lo sciopero

A Casalpusterlengo, 49 dipendenti della Lever sono stati informati del possibile licenziamento e hanno deciso di scioperare. La comunicazione ha generato tensione tra i lavoratori, che hanno scelto di manifestare il loro dissenso. La situazione riguarda uno dei principali centri produttivi della zona, influenzando l’attività locale. La notizia si diffonde mentre ancora si attendono sviluppi ufficiali sulla vicenda.

Casalpusterlengo (Lodi), 5 marzo 2026 – Una comunicazione e il gelo cala su uno dei cuori produttivi del territorio. 49 esuberi su 110 lavoratori della divisione Holdings: quasi un dipendente su due. È la scure annunciata oggi 5 marzo 2026, dai vertici della Lever, sul comparto Ricerca & Sviluppo di Casalpusterlengo. La procedura di mobilità è stata formalmente aperta. A essere colpita, spiegano i sindacati, è l'intera realtà R&D, "trasversalmente tutti i reparti". Le motivazioni? Riduzione dei costi, recupero di competitività, digitalizzazione. Parole che non bastano a rassicurare chi teme che dietro la riorganizzazione si nasconda un drastico ridimensionamento, senza un vero piano di rilancio.