Nel corso di poche ore, all’interno del ministero della Cultura si sono verificati cambiamenti improvvisi nello staff, suscitando reazioni e interrogativi tra membri dell’amministrazione e politici. La decisione di sospendere o allontanare alcuni dipendenti ha generato polemiche e accuse, mentre i corridoi istituzionali si sono riempiti di domande, retroscena e telefonate. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi ambienti, creando un clima di tensione e incertezza.

Nel giro di poche ore, corridoi istituzionali e ambienti politici si sono riempiti di domande, retroscena e telefonate concitate. La notizia dell’improvvisa esclusione di due figure considerate vicinissime al ministro della Cultura Alessandro Giuli ha colto di sorpresa non soltanto gli interessati, ma anche gran parte delle persone che lavoravano quotidianamente accanto a loro. Un clima di incredulità che, secondo i racconti raccolti tra amici e collaboratori, avrebbe accompagnato soprattutto le prime ore successive alla diffusione della notizia. Nessun segnale evidente, nessuna tensione pubblica, almeno apparentemente. Poi la decisione improvvisa, arrivata come una frattura inattesa dentro uno degli staff politici più osservati degli ultimi mesi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Perché ci ha cacciato”. Caos al ministero della Cultura, salta lo staff: polemica e accuse

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