Il tecnico ha firmato il rinnovo di contratto con la squadra e l'annuncio ufficiale è previsto per domani. La firma segue una promessa rivolta a un rappresentante della proprietà e include alcune garanzie riguardanti le operazioni di mercato estive. Sono stati definiti alcuni dettagli economici e strategici per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società si prepara quindi a comunicare ufficialmente questa novità ai tifosi e agli addetti ai lavori.

Di Gregorio Juventus, la Vecchia Signora ha preso una decisione sul portiere: gli aggiornamenti sul futuro dell’estremo difensore Pagnucco: «Playoff? Non vedo l’ora. Sono cresciuto tanto, anche grazie a Guerra» Brambilla: «Playoff con 3 giornate d’anticipo è un grande risultato. Puczka ha piede fuori categoria» Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. Il dato Juventus Women, Salvai dopo la Fiorentina: «Sapevamo che non sarebbe stato semplice. Alla ripresa dovremo.» Juventus Women, Canzi dopo la Fiorentina: «Godiamoci la vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve: c’è la firma sul rinnovo, domani l’annuncio. La promessa ad Elkann e quelle garanzie sul mercato

Spalletti Juve, sì al rinnovo anticipato ma vuole garanzie sul mercato: il grande sogno è luiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Spalletti Juve, pronto il rinnovo al 2028: Lucio non ha fretta e vuole garanzie sul mercato. Non solo Yildiz, le 3 richiestePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Temi più discussi: Juve-Spalletti, è l'ora del rinnovo: firma in arrivo prima dell'Atalanta; Spalletti, le mamme di Del Piero e Totti e il rinnovo Juve: Non riesco a capire perché…; Spalletti: Non ho ancora capito con che Juve ho a che fare dopo 7 mesi. E sull’Italia...; Perché Spalletti non rinnova con la Juventus? Incertezze e piani di mercato.

Juventus-Genoa, Spalletti: Dopo 6 mesi ancora non so cos'è la mia squadra'Talenti in Italia ce ne sono e ne nasceranno sempre. Ho sofferto l'esonero, mi sono quasi nascosto dal dispiacere' ... sport.sky.it

Spalletti, l'Italia e lo schiaffo Juve: Versione inferiore, perché? Udinese-Como, 2 su 33....Il tecnico bianconero dopo la vittoria col Genoa: il paragone con Salah, il sovraccarico e la proposta U19 per forza in campo ... tuttosport.com

RASSEGNA STRAMBA 9-4-2026 Il no all'Inter di Lichtsteiner Lo sfogo dell'agente di Motta Paratici condannato per principio contabile mai applicato prima La firma di Spalletti #rassegnastramba #Juventus #spalletti #paratici - facebook.com facebook

Buongiorno! Le prime pagine di oggi #10aprile: "Alisson con Spalletti", "Juve a handicap", "Spalletti ha firmato" x.com