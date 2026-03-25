Fabio Galante ha commentato la situazione della Juventus, affermando che la squadra resta favorita per la qualificazione alla prossima fase di Champions League. Ha anche parlato di Luciano Spalletti, sottolineando il suo carattere e i cinque acquisti recenti che ha portato in squadra. La discussione si è concentrata sulle prospettive della squadra e sulle scelte tecniche del nuovo allenatore.

Fabio Galante ha parlato di Juventus, di Champions League e di Luciano Spalletti. Vediamo che cosa ha detto l’ex difensore. In questa intervista a Tuttosport, l’ex difensore Fabio Galante racconta la sua grande amicizia con Luciano Spalletti e il suo momento alla Juventus, impegnata nella difficile lotta per il quarto posto. LUCIANO «Generoso e premuroso. Chi lo conosce davvero o ci ha lavorato insieme non può non volergli bene. Basti vedere come l’ha voluto festeggiare la squadra il giorno del suo compleanno. Per lui darebbero tutto. È una persona piacevole anche fuori dal campo. Ha la capacità di metterti sempre a tuo agio. Se io, Montella, Birindelli, Melis e Ficini siamo arrivati a giocare in Serie A lo dobbiamo soprattutto a lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Galante sicuro: «Juve ancora favorita per la Champions. Spalletti? Non puoi non volergli bene, con 5 colpi mirati…»

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