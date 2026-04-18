Un bambino di sette anni ha perso la vita in uno stabilimento termale di Suio Terme, nel Comune di Castelforte, a causa di un incidente in piscina. Secondo le prime ipotesi, il bimbo potrebbe essere rimasto incastrato in un bocchettone della vasca, ma le autorità stanno verificando le cause dell’accaduto. La vicenda ha suscitato grande dolore e si stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari.

Un bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. Le ipotesi I contorni dell’accaduto sono ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, intervenuti subito dopo l’allarme insieme ai sanitari del 118, c’è anche quella di un bocchettone della piscina che avrebbe impedito al piccolo di tornare in superficie in tempo. Sul posto è arrivata anche l’eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. I soccorritori hanno provato a lungo a salvargli la vita, senza però riuscirci. Il velivolo, inizialmente attivato per il trasferimento d’urgenza, non è mai decollato con il bambino.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse incastrato nel bocchettone»?. Aveva 7 anni

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