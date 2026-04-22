Gabriele annegato alle terme | l' ombra dei bocchettoni killer Ci sono 4 indagati

Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di un bambino di sette anni avvenuta sabato scorso in una piscina termale nel comune di Castelforte. Il decesso si è verificato mentre il giovane era immerso nella vasca, con le prime accuse che riguardano presunti problemi legati ai bocchettoni di aspirazione dell’impianto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Quattro indagati per la morte del piccolo Gabriele, il bambino di 7 anni annegato sabato scorso in una piscina termale a Suio, nel comune di Castelforte. La procura di Cassino ha compiuto il primo passo formale nell’inchiesta, iscrivendo nel registro degli indagati quattro persone legate alla.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Delitto al tempio sikh: ci sono tre indagati, sono il killer (ancora uccel di bosco) e due compliciCovo, 20 aprile 2026 – Prima svolta nell’omicidio di due fedeli della comunità sikh bergamasca, eliminati a colpi di pistola davanti al tempio di... Bimbo di 7 anni annegato alle terme, si indaga per omicidio colposoLa procura di Cassino ha aperto un'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo sulla morte del piccolo Gabriele, il bimbo di 7 anni deceduto nel... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Annegato alle terme di Suio, il piccolo Gabriele Ubaldo Petrucci era in vacanza per festeggiare il compleanno; Gabriele annegato alle terme: l'ombra dei bocchettoni killer. Ci sono 4 indagati; Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: Niente grate di sicurezza; Gabriele morto a 7 anni nella gita alle terme per il compleanno: cosa sappiamo. «Gabriele ha lottato come un leoncino per salvarsi, ce l'ho sempre davanti agli occhi»La dignità e lo strazio nelle parole del papà di Gabriele Ubaldo, il bimbo di 7 anni morto annegato alle terme Vescine di Suio. «La mattina - racconta Antonello Petrucci ... ilmessaggero.it Annegato alle terme di Suio, il piccolo Gabriele Ubaldo Petrucci era in vacanza per festeggiare il compleannoContinuano le indagini per chiarire le cause della morte del bimbo di 7 anni: l'ipotesi di ?un bocchettone di aspirazione resta la più accreditata. Domani l'autopsia ... roma.corriere.it Gabriele, 7 anni, annegato in piscina, il racconto disperato del papà: "Ho visto il corpicino di Gabriele rannicchiato in questo condotto d'aspirazione. Ho provato a prenderlo con..." facebook Il papà del bimbo annegato in piscina: “Il braccio era nel bocchettone, hanno ucciso il mio Gabriele” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com