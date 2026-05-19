FVG tra transizione energetica e nuovi motori di crescita economica

In regione Friuli Venezia Giulia si stanno affrontando le sfide legate alla transizione energetica, con interventi specifici per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere fonti rinnovabili. Contestualmente, si stanno sviluppando settori economici legati all’innovazione e alla sostenibilità, con investimenti in infrastrutture e tecnologie avanzate. Le autorità locali stanno monitorando i risultati di queste iniziative, che mirano a creare nuove opportunità di lavoro e a stimolare la crescita economica del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui