Transizione energetica KEY 2026 chiude in crescita | +10% di presenze totali e oltre mille espositori

La fiera KEY 2026 dedicata alla transizione energetica si è conclusa con un aumento del 10% delle presenze e ha visto la partecipazione di oltre mille espositori. L’evento ha riunito aziende e rappresentanti del settore industriale, dell’innovazione e della finanza, confermando il ruolo centrale di queste categorie nei processi di sviluppo e progresso energetico.

La transizione energetica passa sempre più anche dagli incontri tra industria, innovazione e finanza. Lo dimostra la crescita di KEY – The Energy Transition Expo, l'evento dedicato alle tecnologie e alle strategie per l'energia sostenibile che si è concluso alla Fiera di Rimini con numeri in aumento rispetto alla scorsa edizione. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group, ha registrato un aumento del 10% delle presenze complessive, con visitatori internazionali in crescita del 9%. L'evento si conferma così uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla transizione energetica, con un forte coinvolgimento di operatori industriali, investitori e istituzioni.