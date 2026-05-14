Oggi a Napoli è stata firmata un’intesa tra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e il Governo italiano, mirata a favorire nuovi investimenti e sostenere la crescita economica nel Mezzogiorno. L’accordo riguarda anche la promozione della Zona Economica Speciale Unica (ZES), con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo delle aree meridionali. La firma segna un passo importante per le strategie di investimento e di rilancio economico nel sud del paese.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Oggi a Napoli è stata firmata un’intesa fondamentale per il futuro economico del Mezzogiorno d’Italia. Il protocollo, siglato tra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mira a potenziare il finanziamento di investimenti pubblici e privati nelle aree della Zona Economica Speciale Unica (ZES Unica). Questo accordo rappresenta un passo significativo verso la riduzione dei divari economici che da lungo tempo caratterizzano il Sud Italia. L’intesa è stata firmata da Giosi Romano, capo del Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi, e Milena Messori, responsabile del Gruppo BEI in Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Accordo tra Bei e Governo per stimolare nuovi investimenti e sostenere la crescita economica.

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