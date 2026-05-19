È stato rilasciato il trailer italiano ufficiale di Fuze – Conto alla rovescia, l’attesissimo action thriller ad alta tensione che segna il ritorno dietro la macchina da presa di David Mackenzie, l’apprezzato regista del candidato all’Oscar Hell or High Water. La pellicola, che promette di incollare gli spettatori alla poltrona, farà il suo debutto ufficiale nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 17 giugno sotto il marchio Leone Film Group. Il trailer introduce una narrazione dal ritmo serratissimo, guidata da un cast di stelle internazionali in cui spiccano i nomi di Aaron Taylor-Johnson, Theo James e Sam Worthington. Accanto a loro, l’opera accoglie interpreti del calibro di Saffron Hocking, Gugu Mbatha-Raw ed Elham Ehsas, pronti a muoversi in una cornice metropolitana cupa e claustrofobica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Fuze – Conto alla rovescia: il caos sprofonda Londra nel trailer ufficiale del nuovo thriller di David Mackenzie

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Fuze - Conto alla Rovescia | Trailer Ufficiale

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