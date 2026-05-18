Addio carta d' identità cartacea è scattato il conto alla rovescia | ad Agrigento uffici aperti di pomeriggio per evitare il caos

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, segnando la fine di un’epoca. Gli uffici di alcuni comuni hanno programmato aperture anche nel pomeriggio per gestire le richieste di nuove identità digitali. Questa data rappresenta il termine per l’utilizzo dei vecchi documenti, che non rispettano più i requisiti di sicurezza stabiliti dall’Unione Europea. La transizione riguarda tutti i cittadini che devono aggiornare il proprio documento prima di quella data.

Il 3 agosto 2026 segnerà ufficialmente la "pensione" definitiva per la carta d’identità cartacea. Non si tratta di una scelta facoltativa: i vecchi documenti non rispettano più i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dall'Unione Europea e perderanno validità anche se la scadenza riportata è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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CARTA DI IDENTITA CARTACEA ADDIO DAL 3 AGOSTO 2026

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